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Доллар подешевел на 29 копеек

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рубль дорожает к доллару и евро на "Московской бирже" в пятницу утром на позитивной динамике внешних рынков и на пике налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,83-76,92 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс снизился на 29,25 копейки и составил 76,85 рубля за доллар. Евро подешевел на 36 копеек, до 89,69 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 32,27 копейки к уровню закрытия четверга, до 82,63 рубля.

Доллар при этом оказался на 33,05 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,18 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно растет к доллару и евро на старте торгов на внешнем позитиве и подготовке компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября. Инвесторы увеличили спрос на рисковые активы на фоне надежд на новые меры стимулирования американской экономики в условиях пандемии коронавируса.

Демократы в Палате представителей США сообщили, что работают над новым пакетом стимулов объемом более $2 трлн. Голосование по данному вопросу может состояться уже на следующей неделе. Предполагается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин могут возобновить переговоры, зашедшие в тупик в прошлом месяце.

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе очередных слушаний в комитете Конгресса в среду подтвердил свое мнение, что наращивание бюджетных расходов позволит Федрезерву быстрее добиться целей в плане занятости и стабильной инфляции. По словам Пауэлла, сила бюджетных стимулов больше, чем каких-либо других.

Нехватка государственной помощи американским домохозяйствам может привести к волне неплатежей по ипотечным кредитам и принудительных выселений, также считает Пауэлл. Говоря о мерах стимулирования объемом $2,3 трлн, одобренных Конгрессом в марте, Пауэлл сказал, что "риск заключается в том, что они (домохозяйства) в какой-то момент потратят эти деньги, и им придется сократить расходы и, возможно, потерять свой дом или аренду".

"Это и есть риск отсутствия новых мер. Мы пока не видим многого из этого, но это вполне может произойти в недалеком будущем", - сказал Пауэлл в банковском комитете Сената.

Во вторник и среду Пауэлл выступал в Палате представителей.

Поддержку нацвалюте оказывает также спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября. В пятницу, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, акцизы и НДПИ, на следующей неделе - налог на прибыль общим объемом порядка 1 трлн рублей.

При этом рубль не отреагировал на новости, что американские сенаторы из двух партий представили законопроект, предполагающий введение санкций в отношении российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным.

"Сегодня сенаторы США Крис Кунс, Марко Рубио, Бен Кардин, Митт Ромни и Крис Ван Холлен представили законопроект о привлечении России к ответственности, (...) который предполагает санкции против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, включая отравление оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кунса.

Законопроект также предписывает администрации США определить, были ли нарушены Москвой законы, запрещающие применение химического и биологического оружия.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на фоне опасений снижения спроса в связи с возвратом ограничительных мер в ряде стран, включая Францию и Великобританию, а также сигналов возможного роста предложения.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,31%, до $42,07 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,22%, до $40,4 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 2,1%, WTI - на 1,7%.

Накануне Bloomberg сообщил со ссылкой на нефтетрейдеров о резком росте предложения иракской нефти с поставкой в октябре. Это может означать увеличение производства нефти в стране, которая должна, наоборот, сокращать добычу сверх установленных квот в соответствии с механизмом компенсаций в рамках ОПЕК+.

Также на этой неделе ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи нефти на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи.

Эксперты AxiCorp отмечают, что при наличии нескольких факторов, оказывающих давление на нефтяной рынок, ключевым все же является ожидаемое снижение спроса.

Московская биржа США ФРС Джером Пауэлл Алексей Навальный Brent WTI Ирак Ливия

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