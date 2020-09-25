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Онищенко счел недопустимым повторное закрытие школ и вузов на карантин

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко назвал недопустимым возврат к удаленному режиму обучения для всех российских школ и вузов из-за COVID-19.

"Чохом всю страну закрывать только потому, что где-то в Москве повысилась заболеваемость - это преступление. Ясно? Преступление", - сказал Онищенко в пятницу "Интерфаксу", отвечая на вопрос, нужно ли закрывать школы и вузы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.

По его мнению, для защиты от коронавируса достаточно отработанного точечного механизма: если в школе или вузе возникает вспышка заболевания, их закрывают для предупреждения распространения инфекции. Онищенко напомнил, что такое решение сейчас может принимать руководитель образовательной организации без надзорных органов.

Академик согласился с шагами по защите от коронавируса, которые предпринимает мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас речь идет о том, что нужно более тщательно соблюдать меры, которые уже действуют: носить маску, соблюдать социальную дистанцию, сократить по возможности лишние контакты в трудовых коллективах за счет удаленной работы и в целом более ответственно относиться к своему здоровью.

"Все меры, которые у нас есть - они уже введены. Другое дело, что между провозглашенным и реальным есть большая разница", - сказал Онищенко.

"У нас с вами, у россиян, низкая ответственность за собственное здоровье. Мы все прекрасно знаем, что нам с вами нужно делать, но никто ничего не исполняет. И вот эту тему на примере коронавируса нам нужно вырабатывать в себе. Ответственное отношение к собственному здоровью. И делать это как юридическую норму тоже", - добавил собеседник агентства.

В пятницу утром мэр Москвы Собянин из-за роста случаев коронавируса попросил жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции - не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с родственниками и знакомыми. Московские предприятия Собянин призвал вновь вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Всем москвичам рекомендовано строже соблюдать масочный и перчаточный режим.

"Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей", - написал Собянин в своем блоге.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус Москва Роспотребнадзор Сергей Собянин

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