Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:21Заразились
на 25.09В России 1 136 048+7 212В мире 32 141 225+361 390

В Госдуме допустили возвращение школ на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские школы могут вернуть на удаленное обучение, если число заболевших COVID-19 продолжит расти, считает первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом мое ощущение, что в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать", - сказал Смолин "Интерфаксу".

Ранее против повторного перевода школ и вузов в РФ на "удаленку" из-за коронавируса выступил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в пятницу "Интерфаксу".

По его мнению, для защиты от коронавируса достаточно отработанного точечного механизма: если в школе или вузе возникает вспышка заболевания, их закрывают для предупреждения распространения инфекции. Онищенко напомнил, что такое решение сейчас может принимать руководитель образовательной организации без надзорных органов.

В пятницу утром мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом попросил жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции - не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с родственниками и знакомыми. Московские предприятия Собянин призвал вновь вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Всем москвичам рекомендовано строже соблюдать масочный и перчаточный режим.

Хроника 09 января – 25 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Олег Смолин Госдума Коронавирус

Новости по теме

Новости

Власти РФ задумались об ускорении вакцинации от COVID из-за роста заболеваемости

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве

Предполагаемого убийцу девочки в Нижегородской области заподозрили в еще одном убийстве
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели

Фавипиравир внесут в список жизненно важных лекарств в течение недели
Пандемия коронавируса

В Москве под COVID-19 перепрофилируют еще восемь больниц

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Лукашенко предложил построить порт в Ленобласти за счет кредита на БелАЭС

Дело депутата Мосгордумы Шереметьева направлено в суд

В 10 городах РФ запустят систему видеонаблюдения с распознаванием лиц

Пандемия коронавируса

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус обнаружили более чем у 1,5 тыс. человек

Что случилось этой ночью: пятница, 25 сентября

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин не признал вину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');