В Госдуме допустили возвращение школ на "удаленку" из-за COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российские школы могут вернуть на удаленное обучение, если число заболевших COVID-19 продолжит расти, считает первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

"Решения по поводу перевода на дистанционное обучение будут приниматься в зависимости от количества заболевших. Но в целом мое ощущение, что в отличие от многочисленных обещаний, второй волны пандемии вряд ли удастся избежать", - сказал Смолин "Интерфаксу".

Ранее против повторного перевода школ и вузов в РФ на "удаленку" из-за коронавируса выступил депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в пятницу "Интерфаксу".

По его мнению, для защиты от коронавируса достаточно отработанного точечного механизма: если в школе или вузе возникает вспышка заболевания, их закрывают для предупреждения распространения инфекции. Онищенко напомнил, что такое решение сейчас может принимать руководитель образовательной организации без надзорных органов.

В пятницу утром мэр Москвы Сергей Собянин из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом попросил жителей столицы старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями вернуться к режиму самоизоляции - не выходить из дома без необходимости, ограничить контакты с родственниками и знакомыми. Московские предприятия Собянин призвал вновь вернуть на "удаленку" как можно больше сотрудников. Всем москвичам рекомендовано строже соблюдать масочный и перчаточный режим.