Власти РФ задумались об ускорении вакцинации от COVID из-за роста заболеваемости

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти РФ рассматривают возможность ускорения вакцинации граждан от коронавируса в связи с ростом заболеваемости, сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве.

"Мы наблюдаем рост заболеваемости, поэтому вакцинация граждан может быть ускорена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас исследования первой российской вакцины "Спутник V" демонстрируют хорошие результаты. "Если в течение месяца картина не ухудшится, то "группы риска", которые начали получать вакцину уже сейчас, могут быть расширены", - отметил источник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил 7 212 новых случаев в 84 регионах, умерли 108 человек. Таким образом, впервые с июня количество заболевших за сутки превысило отметку семь тысяч.