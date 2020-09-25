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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
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Кремль заявил об отсутствии на повестке новых мер в экономике из-за COVID-19

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Принятые ранее меры по борьбе с коронавирусом позволяют контролировать ситуацию в России, несмотря на рост заболевания, заявляют в Кремле.

"Мы констатируем определенный рост числа инфицированных, вместе с тем, ранее предпринятые меры по мобилизации и городской в Москве, и в регионах системы здравоохранения, позволяют гораздо в более контролируемом режиме держаться на фоне этих проявлений пандемии", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что каких-то серьезных мер в сфере экономики не потребуется, он сказал: "Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет".

При этом он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом, это повод для всех быть более аккуратными и больше заботиться о себе и близких.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Дмитрий Песков коронавирус

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