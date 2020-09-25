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Восстановление рыбных запасов после аварии на ТЭЦ Норильска займет 18 лет

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Восстановление рыбных запасов на Таймыре после аварии на ТЭЦ в Норильске займет не менее 18 лет, сообщил журналистам замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"В ходе специальной экспедиции был обследован полностью бассейн озера Пясино. Те результаты, которые есть, говорят о том, что возмещение ущерба потребует значительного времени - порядка 18 лет", - сказал он.

По его словам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам, Росрыболовство оценило в 3,5 млрд рублей. "Но методика Росрыболовства предусматривает требование к нарушителю с точки зрения восстановления запасов. Претензия наше не денежная, она - в восстановлении запасов", - сказал он, сообщив, что для этого необходимо будет выпустить 9 тыс. тонн мальков рыбы.

Авария на ТЭЦ в Норильске

"По сути - необходимо будет строительство трех заводов - хариусового, сигового и осетрового, - сказал Шестаков. - И при полной их загрузке выпуск мальков с учетом всех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить запасы".

Глава Росрыболовства также сообщил, что в ходе экспедиции найдена рыба с содержанием нефтепродуктов. "Конечно же, можно считать, что эта рыба погибшая, поскольку она уже не будет давать воспроизводство, она не пригодна в пищу. Возможны в дальнейшем какие-то мутационные изменения, - сказал он. - Это все в дальнейшем будем мониторить и отслеживать. Это, действительно, серьезный ущерб для бассейна, где вылавливаются ценнейшие сиговые породы рыб".

Территория, подвергшаяся загрязнению, находится в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края.

Авария произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель"). Там разгерметизировался резервуар из-за проседания свайного фундамента, из-за чего разлились горюче-смазочные материалы. По информации Росприроднадзора, утекло порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено несколько уголовных дел. 3 июня разлив топлива в Норильске был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Разлив топлива в Норильске

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Таймыр Росрыболовство

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