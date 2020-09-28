В "Норникеле" взяли курс на содействие "зеленой экономике"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Компания, выплачивающая большие дивиденды акционерам, должна быть готова много инвестировать в устойчивое развитие, заявил "России 24" президент "Норильского никеля" Владимир Потанин. По его словам, компания планирует перейти к полноценному содействию "зеленой экономики".

"Норникель", реагируя на майскую аварию на норильской ТЭЦ, которая привела к одному из самых крупных разливов нефтепродуктов в истории России, потратит около 100 млрд рублей на мероприятия по промышленной безопасности - "чтобы не допустить больше ничего подобного или близкого (по масштабам к аварии)", сказал глава компании.

Еще раньше "Норникель" решил увеличить до 250 млрд рублей объем своего Серного проекта, итогом которого станет сокращение выбросов в Норильске на 90% к 2025 г. После консервации Никелевого завода в черте Норильска компания закрывает устаревшие плавильные цеха на границе с Норвегией, что снимет проблему загрязненности приграничной зоны.

Эти расходы формируют программу перехода "Норникеля" на более высокие стандарты устойчивого развития, которая превышает 350 млрд рублей.

По словам Потанина, в итоге "Норникель" рассчитывает на полноценное превращение в компанию, "которая содействует зеленой экономике".

Производимые "Норникелем" металлы используются в аккумуляторах электромобилей и автокатализаторах, являясь важным компонентом экологичного техноуклада, но сама компания выступает "одним из главных загрязнителей в Арктике", что ставит ее в "противоречивое состояние", признал Потанин.

Обращение Росприроднадзора с иском в суд по делу о размере ущерба от разлива горючего в Норильске - "возможно, это и к лучшему", допустил бизнесмен. "Потому что если мы говорим о вопросах справедливости, то возможно суд - это как раз то самое место, где эта справедливость может быть установлена", - сказал он.

При этом он повторил, что "Норникель" надеялся на досудебное урегулирование спора с Росприроднадзором о размере ущерба, оцененного в 148 млрд рублей, и ориентировался на взаимодействие в рабочей группе, созданной Минприроды.

"Мы обязались и привержены своему обязательству максимально ликвидировать последствия (аварии). И, как нам кажется, мы работаем над этим добросовестно и вдумчиво, и средств на это не жалеем. Но штаф....должен быть справедливым", - отметил глава "Норникеля".

"Норникель" и Росприроднадзор расходятся в оценке объема горючего, попавшего в водоемы, напомнил Потанин. "Ни мы, ни Росприроднадзор на сегодняшний день точно не сможем об этом сказать, потому что нужна экспертиза", - считает он. Такая экспертиза будет проведена, заявил Потанин.

"Норникель" не согласен с использованием максимального коэффициента в расчете суммы ущерба. "Этот коэффициент используется в том случае, если компания бездействует в течении 500 часов. То есть получается, если бы мы ничего не делали, мы бы получили этот коэффициент. Нам представляется, что это несправедливо, потому что компания предприняла своевременные и эффективные усилия для ликвидации последствий", - отметил глава "Норникеля".

"У нас в среднем выставляется экологических штрафов в стране в год на 1 млрд рублей. Получается, что авария, которая случилась в Норильске, по своему ущербу равна 150 годам. Это представляется несколько нелогичным", - сказал Потанин.

Компания также имеет право на учет затрат на ликвидацию в сумме ущерба, сказал он. Затраты сейчас оцениваются в сумму порядка 11,5 млрд рублей - не считая будущие расходы на строительство рыбных заводов, которые восполнят потери рыбных ресурсов. "Предполагаем, что из этих 11 млрд рублей значительная часть будет учтена, потому что нам по закону положено право учесть наши расходы на ликвидацию", - подчеркнул Потанин.

Говоря о спорах с акционерами по дивидендам, Потанин отметил, что они будут улажены в рамках действующего соглашения акционеров. "У нас действует акционерное соглашение, которое регулирует все эти вопросы. Поэтому думаю, что будем в штатном режиме эти вопросы решать", - сказал он.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") из-за просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 163 тонны дизельного топливо. Оно попало на почву и в водоемы. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд).

"Норникель" ведет собственное расследование аварии. Пока в компании считают, что аварийный резервуар на ТЭЦ был построен с конструктивными недостатками, которые усугубились из-за нетипично теплой погоды.