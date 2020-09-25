Аудиторам не хватило обоснований Минфина по налоговым льготам "Роснефти"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Минфин не представил обоснования для выбора нефтяных участков, по которым с 2021 года может предоставляться ежемесячный налоговый вычет в размере 3,83 млрд рублей, отметила Счетная палата. Это отзыв на законопроект, который, в частности, представляет льготы "Роснефти" на Приобском месторождении.

Отзыв опубликован в электронной базе Госдумы.

"Обоснования отбора продолженных участков недр и предельного размера налогового вычета в налоговом периоде (3,83 млрд рублей) в материалах к законопроекту отсутствуют, - говорится в нем. - В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствуют расчеты, характеризующие порядок применения данного вычета, наличие выпадающих или дополнительных доходов федерального бюджета, позволяющий оценить предлагаемый законопроектом механизм применения налогового вычета".

Правительство на прошлой неделе внесло в Думу законопроект № 1023277-7, который с января 2021 года вводит право получить налоговый вычет при добыче нефти на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов Ханты-Мансийского автономного округа, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1 млрд тонн и более по состоянию на 1 января 2018 года.

Размер ежемесячного налогового вычета составляет 3,83 млрд рублей в том случае, если в налоговом периоде цена нефти марки Urals превышает базовую цену нефти, установленную Бюджетным кодексом (в 2021 году $43,4 за баррель). Льгота не применяется в том случае, если цена нефти ниже базовой. Налоговый вычет предоставляется при условии заключения инвестиционного соглашения о стимулировании добычи. В нем не указаны конкретные требования по инвестициям, нужно прописать планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года включительно в условиях отсутствия налогового вычета.

"Речь идет о заключении юридически обязывающего инвестиционного контракта, предполагающего применение гибкой системы налогообложения, благодаря которой доходы государства увеличатся кратно и составят в зависимости от складывающихся макроэкономических параметров до 1 трлн рублей", - объяснял "Интерфаксу" ранее представитель "Роснефти".

Законопроект не прописывает сроки действия льготы, как это, например, было сделано в 2017 году для Самотлорского месторождения "Роснефти", но вводит пороговую величину вычета - 459,6 млрд рублей.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что поскольку вычет будет предоставляться с учетом прогноза дополнительных доходов в соответствии с бюджетным правилом, то принятие закона не потребует дополнительных расходов бюджета, а предоставление вычета при мировых ценах выше базовой цены на нефть будет проводиться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"В Сургутском районе ХМАО расположены месторождения нефтяные, которые были гордостью Советского Союза, там расположены месторождения, на которых вся база Советского союза по нефтедобыче базировалась. Сейчас данные месторождения уже истощены. Для того, чтобы поддержать на них устойчивый уровень добычи, им нужны определенные послабления и в данном случае эти послабления будут нам с лихвой возвращены в будущем. Поэтому мы просто за то, чтобы на этих месторождениях не было резкого падения добычи", - отвечал замминистра финансов Алексей Сазанов на вопрос депутатов Госдумы, почему вычет предоставляется именно в ХМАО.