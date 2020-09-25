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В одном районе Ленобласти из-за COVID-19 запретили массовые мероприятия

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ленинградской области снова вводят ограничения по коронавирусу, соответствующее постановление подписал вице-губернатор региона Игорь Петров.

Пандемия коронавируса

Как сообщает пресс-служба областного правительства, согласно документу, Всеволожский район снова переходит в "красную" (эпидемиологически неблагополучную) зону. Приозерский район перешел из "зеленой" (благополучной) в "желтую" зону.

"Массовые мероприятия в "красной" зоне запрещены, исключение - мероприятия местного самоуправления, но в масках с дистанцией и ограничением по количеству до 80 человек на улице и до 75 в помещениях", - говорится в сообщении.

Заведениям общепита в "красной" зоне разрешили работать в торговых центрах и в помещениях при условии, что заполнено будет до 50% посадочных мест, а расстояние между столами составит не менее 1,5 метра.

В начале пандемии Ленинградская область была условно разделена на зоны в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом. В середине августа в регионе не осталось районов, находящихся в "красной" зоне.

По данным правительства Ленобласти, на данный момент в "красной" зоне только один район - Всеволожский.

В "желтой" зоне уже девять районов: Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский.

В "зеленой" зоне осталось восемь районов: Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Лужский, Сосновый Бор.

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