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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 26.09В России 1 143 571+7 523В мире 32 476 713+335 488

В России число заболевших COVID-19 за сутки превысило 7,5 тыс. человек

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 7 523 случая в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В пятницу впервые с июня количество выявленных случаев коронавируса в РФ превысило отметку в семь тысяч. До этого, в конце минувшей недели, была преодолена отметка в шесть тысяч.

За сутки в целом по стране умерли 169 пациентов, 6 004 выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрирован 1 143 571 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерли 20 225 человек, вылечились 940 150 человек.

Заболеваемость в регионах

Наиболее высокий рост числа зараженных отмечается в Москве: за минувшие сутки в российской столице выявлено 1 792 новых случая. За сутки выздоровели 1 123 человека, 17 пациентов скончались.

Еще 232 новых случая зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 204 - в Московской области, 189 - в Ростовской области, 166 - в Нижегородской области, 159 - в Воронежской области, 147 - в Ханты-Мансийском автономном округе, 145 - в Ставропольском крае. Еще по 139 новых случая выявлено в Кемеровской области и Свердловской областях, 119 - в Ульяновской области, 111 - в Самарской области, 110 - в Архангельской области, 106 - в Саратовской области, 103 - в Волгоградской области, 102 в Оренбургской области, 101 - в Красноярском крае. В остальных регионах России суточный прирост за минувшие сутки составил менее ста случаев.

Хроника 09 января – 26 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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