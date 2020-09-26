В Москве за сутки зарегистрировали почти 1,8 тыс. случаев COVID-19

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - За последние сутки в столице подтверждено 1 792 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской оперативный штаб в субботу.

Число госпитализаций также растет, за сутки в больницы поступило 830 человек. Днем ранее сообщалась о 1560 новых случаях заражения.

По данным мэрии, темп прироста новых случаев в Москве за сутки составляет 0,6%. "В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. На сегодняшний день в столице цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии", - уточнили в штабе.

В сообщении подчеркивается, что в Амстердаме в двадцатых числах сентября зафиксировано 379 случаев за сутки, что более чем в два раза больше, чем пиковый показатель за весь предыдущий период. В Риме сентябрьские показатели вернулись к мартовским и апрельским и даже превышают их.

Москвичей из группы риска ранее призвали с 28 сентября без необходимости не покидать дом. Штрафовать за выход на улицу не будут, блокировать социальные карты не планируется. С воскресенья в столице возобновляется социальная помощь людям, остающимся на самоизоляции.