Путин рассказал о возможностях стратегического комплекса "Авангард"

Президент России Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Боевой блок российского стратегического комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тысяч градусов и при этом управляется, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Температура на поверхности Солнца - примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект эскимо создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал Путин в пятницу на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами". На заседании коллегии Минобороны РФ в декабре 2020 года Шойгу сообщил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ). По словам российских военных, "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".