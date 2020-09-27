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Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе
Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в воскресенье обсудили резкое обострение ситуации на границе с непризнанным Нагорным Карабахом, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

МИД РФ в воскресенье подтвердил, что министры провели телефонный разговор. "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Ранее в воскресенье в МИД РФ сообщили, что Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.

В воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана сказали, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения в ответ на обстрел со стороны Армении, который привел к гибели граждан Азербайджана.

В Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщают о раненых и погибших мирных жителях.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
МИД РФ Турция Мевлют Чавушоглу Сергей Лавров

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