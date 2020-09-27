Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в воскресенье обсудили резкое обострение ситуации на границе с непризнанным Нагорным Карабахом, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.
МИД РФ в воскресенье подтвердил, что министры провели телефонный разговор. "Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.
Ранее в воскресенье в МИД РФ сообщили, что Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.
В воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Минобороны Азербайджана сказали, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения в ответ на обстрел со стороны Армении, который привел к гибели граждан Азербайджана.
В Нагорном Карабахе и Азербайджане сообщают о раненых и погибших мирных жителях.