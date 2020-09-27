Лавров обсудил с армянским коллегой по телефону ситуацию в Карабахе
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает в воскресенье МИД РФ.
Как заявили на Смоленской площади, "Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых".
В МИД РФ заявили, что была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня.
В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.
Как добавили в МИД России, готовится разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе
В воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.
В Минобороны Азербайджана сказали, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.
МИД России призывал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.
В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.