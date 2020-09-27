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Лавров обсудил с армянским коллегой по телефону ситуацию в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, обсуждалось положение в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает в воскресенье МИД РФ.

Как заявили на Смоленской площади, "Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых".

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В МИД РФ заявили, что была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Как добавили в МИД России, готовится разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе

В воскресенье премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана сказали, что азербайджанские Вооруженные силы проводят активную "контрнаступательную операцию" на линии соприкосновения с Арменией, целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что операция является ответом на армянские артобстрелы, в которых погибли азербайджанские граждане.

МИД России призывал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах МИД РФ Сергей Лавров

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