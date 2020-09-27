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Лавров обсудил с азербайджанским коллегой конфликт в Карабахе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил резкое обострение положения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как говорится в сообщении МИД РФ на его сайте, "Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения".

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С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня, отметили в ведомстве.

На Смоленской площади заявили, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Ранее в воскресенье Лавров обсудил по телефону положение в зоне нагорно-карабахского конфликта с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах МИД РФ Сергей Лавров

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