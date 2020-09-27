Путин в разговоре с Пашиняном заявил о необходимости прекратить бои

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны в воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений", - говорится в сообщении.

В разговоре отмечено: "сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - информирует пресс-служба.

Между тем ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и Белоруссии.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подтвердив готовность оказать любую помощь Баку в связи с боями в Нагорном Карабахе.