Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:45Заразились
на 27.09В России 1 151 438+7 867В мире 32 751 412+274 699

Путин в разговоре с Пашиняном заявил о необходимости прекратить бои

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе армянской стороны в воскресенье состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

В миреАзербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. ОбобщениеАзербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. ОбобщениеЧитать подробнее

"Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений", - говорится в сообщении.

В разговоре отмечено: "сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия", - информирует пресс-служба.

Между тем ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил обострение ситуации в Нагорном Карабахе с министрами иностранных дел Армении, Азербайджана и Белоруссии.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подтвердив готовность оказать любую помощь Баку в связи с боями в Нагорном Карабахе.

Хроника Обострение конфликта в Нагорном Карабахе
Владимир Путин Никол Пашинян Азербайджан Армения Нагорный Карабах

Новости по теме

Новости

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

Из Самарской области уехали последние мигранты из Узбекистана

После ЧП в Ступине завели уголовное дело

Число погибших в ДТП под Калининградом выросло до семи

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Лавров обсудил с Чавушоглу эскалацию в Карабахе

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом

Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса под Калининградом
Пандемия коронавируса

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Прирост случаев COVID-19 в Москве за сутки превысил две тысячи

Что произошло за день: суббота, 26 сентября

Ключевым риском для макропрогноза на 2020-2021 гг. осталась вторая волна COVID-19

Борисов заявил об обесценивании "Авангардом" американской системы ПРО

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета

Путин 28 сентября проведет расширенное заседание президиума Госсовета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');