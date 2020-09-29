Путин снова обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном

Президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

За последние дни это уже второй разговор президента РФ и премьера Армении. Предыдущий состоялся в воскресенье, 27 сентября. Тогда в разговоре отмечалось: "сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия".

Со своей стороны в пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян детально рассказал Путину о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.