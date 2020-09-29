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Путин снова обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном

Путин снова обсудил Нагорный Карабах с Пашиняном
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону продолжили обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

За последние дни это уже второй разговор президента РФ и премьера Армении. Предыдущий состоялся в воскресенье, 27 сентября. Тогда в разговоре отмечалось: "сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия".

Со своей стороны в пресс-службе правительства Армении сообщили, что Пашинян детально рассказал Путину о ситуации на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Хроника 27 – 29 сентября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Владимир Путин Нагорный Карабах Никол Пашинян

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