Азербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. Обобщение

Добровольцы собрались в Ереване для участия в боях в Нагорном Карабахе Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Азербайджан в воскресенье начал масштабную военную операцию на линии соприкосновения в Карабахе, в Баку сообщили о взятии военными нескольких населенных пунктах в регионе, а президент Ильхам Алиев заявил о нанесении серьезного урона армянской стороне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР). В Армении и НКР объявлено военное положение и начата мобилизация.

МИД России призвал к немедленному прекращению огня в зоне конфликта, тогда как Турция заявила о поддержке и готовности помочь Азербайджану.

Нападение в ответ на провокацию

Боевые действия начались утром после того, как в Минобороны Азербайджана заявили об интенсивном обстреле азербайджанских позиций на линии соприкосновения в Карабахе и прилегающих к ним сел.

"27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и наши населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра", - заявили в Минобороны Азербайджана.

Согласно заявлениям азербайджанской стороны, в результате артиллерийских обстрелов с армянской стороны пострадали 14 мирных граждан.

Пресс-секретарь азербайджанского Минобороны Анар Эйвазов заявил, что целью операции азербайджанских военных является предотвращение провокаций с армянской стороны. По его словам, азербайджанские военные уничтожили значительное количество техники, военные объекты и живую силу противника на передовой линии и в глубине обороны.

В ходе контрнаступления армия Азербайджана прорвала линию обороны вооруженных сил Армении, сообщил министр обороны республики Закир Гасанов на заседании Совбеза.

По данным из Баку, военные Азербайджана взяли под контроль восемь сел на линии соприкосновения, последним из них стало село Йухары Абдуррахманлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Совбеза, что азербайджанские войска в ходе операции в зоне карабахского конфликта нанесли противнику серьезный урон. Попутно он возложил ответственность за обострение в Карабахе на армянскую сторону. Алиев поздравил азербайджанский народ "с успешно проводимым контрнаступлением" и выразил уверенность, что оно приведет к восстановлению территориальной целостности страны.

"Проблема Нагорного Карабаха - это наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - наша историческая задача. Я много раз говорил, и хочу сказать сегодня, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы народ Азербайджана был удовлетворен этим. Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - заявил Алиев на заседании Совета безопасности.

"Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - добавил Алиев.

Мобилизация и опровержения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Азербайджана на НКР. В Армении и НКР объявлено военное положение и началась мобилизация.

В Степанакерте рассказали о ранении десятков мирных граждан и гибели не менее двух человек. Согласно сводкам непризнанной республики, столица НКР и другие населенные пункты Карабаха обстреливались Азербайджаном из систем залпового огня "Град".

Тем временем армянская сторона опровергла сообщения Баку о взятии азербайджанцами под контроль нескольких населенных пунктов в Карабазе, но признала, что были потеряны несколько позиций. Секретарь Совета безопасности НКР Самвел Бабаян сообщил, что "с армянской стороны потеряно четыре-пять боевых позиций, но с возможностью восстановления".

Официальных данных о потерях армянской стороны нет. Вместе с тем из Еревана сообщают, что в ходе боев армянские военные уничтожили четыре вертолета ВС Азербайджана, 10 танков и БМП, 15 беспилотников противника. Азербайджанская сторона эти данные не подтверждает.

Во второй половине дня пресс-секретарь президента непризнанной НКР Ваграм Погосян заявил: "Ситуация на границе контролируемая. Заявления азербайджанской стороны о прорыве линии обороны и захвате населенных пунктов является абсолютной ложью".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к народу заявил, что Азербайджан объявил войну всему армянскому народу. "Сегодня с утра Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди, мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои, с честью выполняя задачу по защите Арцаха", - сказал Пашинян.

По его словам, власти в Баку вновь объявили войну армянскому народу. "Мы готовы к этой войне, поскольку осознавали, что пропагандируемая в Азербайджане ненависть к армянам не могла привести к другому результату, чем к войне", - отметил Пашинян.

Он заявил, что армянский народ предпринимает все усилия для защиты безопасности Карабаха. "Противник несет существенные потери в технике и живой силе. Он должен понять, что на защите Арцаха стоит весь армянский народ", - сказал премьер Армении.

Россия и ОБСЕ призвали к прекращению огня

Россия через считанные часы после сообщений о резком обострении обстановки в Карабахе призвала стороны конфликта немедленно прекратить огонь. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегами в Азербайджане и Армении, а также Турции с тем, чтобы остановить огонь и сесть за стол переговоров.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в зоне конфликта и вернуться к переговорам. "Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о бессмысленных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения. Сопредседатели призывают стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта", - говорится в документе, опубликованном в воскресенье на сайте ОБСЕ.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, подтвердив готовность оказать любую помощь Баку в связи с боями в Нагорном Карабахе. При этом Эрдоган назвал Армению главной угрозой миру и стабильности в регионе. "Турция будет стоять бок о бок со своими азербайджанскими братьями, как она всегда это делала", - обещал президент Турции.

Как бы в ответ Эрдогану премьер-министр Армении Пашинян призвал международное сообщество применить все рычаги, чтобы "удержать Турцию от вмешательства в конфликт, что окончательно дестабилизирует ситуацию". "Агрессивное поведение Турции дает серьезный повод для обеспокоенности. Подобная позиция чревата катастрофичными последствиями для Южного Кавказа и сопредельных регионов", - сказал Пашинян в обращении к нации.

"Международное сообщество должно пресечь опасное развитие событий. Мы стоим перед серьезной угрозой, и требуется бдительность. Наша победа зависит от наших единых усилий. И мы победим", - отметил премьер Армении.

Обострение или война?

Нынешние столкновения армий Армении и Азербайджана повышают риск перехода конфликта в полномасштабные боевые действия, считает профессор МГИМО и РАНХиГС, специалист по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко. "Вполне вероятно, что активное наступление азербайджанской армии означает намерения Баку навязать Еревану жесткий вариант урегулирования конфликта. С другой стороны, обнадеживают опыт и договороспособность президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сказал Никитенко "Интерфаксу".

Предыдущее обострение на армяно-азербайджанской границе произошло в середине июля. Боестолкновения на границе начались 12 июля и продолжались до 15 июля в сопредельных районах - Товузском (Азербайджан) и Тавушском (Армения), граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где ситуация оставалось спокойной. К концу июля ситуация стабилизировалась, но оставалась напряженной. После июльского обострения на армяно-азербайджанской границе глава армянского правительства заявил о необходимости укрепить систему общей безопасности Армении и Карабаха. Он также призвал к организации постоянного мониторинга соблюдения режима прекращения огня между Арменией и Азербайджаном.

А в конце прошлой недели президент Азербайджана на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром предупредил, что Азербайджан может применить силу в случае новых провокаций с армянской стороны.

Азербайджан в начале 90-х годов прошлого века утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.