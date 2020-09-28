За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России за последние сутки число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выросло на 8 135, сообщает оперштаб.

Всего в стране 1 159 573 эпизода COVID-19.

В Москве за сутки 2217 заболевших. По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 942 человека были выписаны по выздоровлению, 16 скончались.

Новые случае регистрировались в 84 регионах страны. В том числе, еще 237 новых случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 212 - в Московской области, 193 - в Ростовской области, 165 - в Нижегородской области.

Поправились и выписаны в стране 945 920 пациентов, в том числе 2 702 человека за последние сутки.

Скончался за сутки от вируса 61 человек, общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 20 385.