Аппарат комитета по бюджету Госдумы переведен на дистанционную работу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Весь аппарат комитета Госдумы по бюджету и налогам переведен на дистанционную работу, но депутаты будут работать над проектом бюджета РФ на 2021-2023 годы, внесение которого в парламенте ожидают в среду, 30 сентября, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

"У нас очень много наших коллег находится на изоляции. Весь аппарат комитета переведен на дистанционную работу, и поверьте, для этого есть основания", - сказал Макаров, открывая заседания комитета по бюджету в понедельник.

Глава комитета призвал коллег использовать маски, перчатки, так как необходимо обеспечить работу по рассмотрению проекта бюджета РФ на 2021-2023 годы. "Для меня это вопрос прохождения бюджета, который в среду поступит в Госдуму", - сказал депутат.

Он также рекомендовал коллегам до принятия бюджета в третьем чтении отказаться от поездок в регионы. "Сейчас не до поездок в регионы, два месяца давайте отработаем бюджет, а потом будем ездить в регионы. В Москве вы сами видите, что происходит", - сказал он.

Как сообщил в понедельник оперативный штаб, за сутки в Москве подтверждено 2217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в больницы поступило 795 человек. Рост случаев COVID-19 в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило 5 тыс. а к 19 сентября достигло шеститысячной отметки впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ. Наиболее высокий рост по-прежнему отмечается в Москве.