Росздравнадзор не выявил серьезных побочных реакций на COVID-вакцину

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация добровольцев и граждан из групп риска против коронавируса идет в плановом режиме, серьезных побочных эффектов нет, заявила журналистам руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

"Вакцинация добровольцев - участников пострегистрационных клинических исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, идет в плановом режиме", - сказала Самойлова. Она добавила, что также по плану идет вакцинация представителей групп риска в регионах.

"Серьезных побочных реакций мы не отмечаем. Вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции проводится с применением специальной системы поствакцинального мониторинга - данные о состоянии здоровья каждого пациента поступают в единую информационную систему", - сказала Самойлова.

Вакцина "Спутник V", разработанная Институтом им. Гамалеи Минздрава России, стала первой российской вакциной от коронавируса.

Это векторная вакцина на основе безопасного аденовируса, который используется в качестве контейнера для доставки отдельных белков "короны" коронавируса в организм.

Клинические испытания вакцины начались в августе.