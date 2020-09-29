В 83 регионах России за сутки выявлено 8 232 заболевших коронавирусом

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано 8 232 новых заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Рост случаев коронавируса в РФ был отмечен с началом сентября: количество выявлений превысило пять тысяч, но к 19 сентября достигло шеститысячной отметки, впервые с июля. 25 сентября была преодолена отметка в 7 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в РФ, 28 - в 8 тыс. случаев.

Общее число случаев заражения в стране достигло 1 167 805.

В Москве за сутки 2300 инфицированных. Всего новые случаи фиксировались в 83 регионах. В том числе, еще 251 новый заболевший за сутки зарегистрирован в Санкт-Петербурге, 209 - в Московской области, 190 - в Ростовской области, 168 - в Нижегородской области, 165 - в Воронежской области.

В стране за сутки скончались от вируса 160 человек. Количество жертв за все время выросло до 20 545.

Поправились и выписаны 952 399 пациентов, в том числе 6 479 за последние сутки.