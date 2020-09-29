Прирост новых случаев COVID-19 в Москве стал максимальным с 31 мая

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Количество выявленных случаев коронавируса в Москве продолжает расти.

"В столице выявлено 2300 новых случаев заражения коронавирусом. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,45%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

При этом, число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 969 человек, отметили в штабе По словам собеседника агентства, 37,2% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% - от 46 до 65 лет, 14,9% - от 66 до 79 лет, еще 5,6% - старше 80 лет, а 14,1% среди заболевших - дети.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее во вторник объявил о двухнедельных школьных каникулах, чтобы снизить динамку заражения.

Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 290 293 случая заражения COVID-19.

30 мая в столице было выявлено 2367 случаев коронавируса, затем количество выявленных случаев пошло на спад. В сентябре опять начался рост числа инфицированных.