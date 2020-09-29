Самолет "Аэрофлота" столкнулся со стаей птиц в Нижневартовске

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота" столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска, обратный рейс задержан, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент с рейсом №1647 Нижневартовск - Москва произошел сегодня, 29 сентября, говорится в сообщении. Авиакомпания заменит воздушное судно.

Уточняется, что самолет должен был вылететь из Нижневартовска в Москву во вторник в 5:25 по местному времени (3:25 по Москве). Планируется, что он направится в пункт назначения в среду в это же время.

На данный рейс зарегистрировано 62 пассажира, из них 43 вылетели авиакомпанией S7 в столичный аэропорт "Домодедово", остальных разместят в гостинице и предоставят им питание, говорится в пресс-релизе.

По данным прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, посадка самолета, несмотря на инцидент, прошла благополучно.