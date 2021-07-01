В Екатеринбурге самолет столкнулся с птицами при наборе высоты

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Самолет "Аэрофлота", вылетевший в Геленджик из Екатеринбурга, при наборе высоты в аэропорту "Кольцово" столкнулся с птицами, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Командир воздушного судна А-320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс SU-2863 по маршруту Екатеринбург - Геленджик, сообщил о столкновении самолета с птицами во время набора высоты", - говорится в сообщении.

Пилоты приняли решение продолжить полет, бортовая система судна работает исправно.

На борту самолета находится 141 пассажир, 37 из них - дети, а также шесть членов экипажа.