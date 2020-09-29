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Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Нижняя палата парламента частично переходит на "дистанционку" из-за коронавируса

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении за неделю числа госпитализированных с коронавирусом депутатов и уходе нижней палаты парламента частично на дистанционную форму работы.

"У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Спикер добавил, что в связи с этим Госдума принимает дополнительные меры эпидемиологической защиты, включая перевод заседаний комитетов и круглых столов в режим видеоконференцсвязи.

"Вы видите, рассадка депутатов в зале заседаний изменена, она претерпела коррективы... часть структур Думы уйдут на дистанционную форму работы. Просьба, чтобы количество посетителей также было сокращено, только по мере необходимости и по согласованию с руководителями фракций и комитетов", - сказал Володин.

Ранее сообщалось, что 23 сентября после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев. В то же время, по словам Володина, за сутки с 22 на 23 сентября, единственные за неделю дни пленарных заседаний Госдумы, с коронавирусом были госпитализированы три депутата.

Обе прошедшие недели Дума сокращала количество заседаний с трех до двух в неделю, отменяя встречи по четвергам, проект постановления об аналогичной мере на текущей неделе внесен в нижнюю палату во вторник утром.

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Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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