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Досрочно прекращены полномочия четырех депутатов Госдумы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Андрея Чернышева, Вадима Деньгина и Ольги Епифановой, которые переходят в Совет Федерации, и умершего от коронавируса Вахи Агаева.

Чернышев - единоросс. Ранее сообщалось, что избранный губернатором Иркутской области Игорь Кобзев собирался выдвинуть Чернышева на должность сенатора от региона.

Деньгин входил в президиум думской фракции ЛДПР, а Епифанова была членом фракции "Справедливая Россия".

23 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз назначил Деньгина представителем в Совфеде от своего региона, а губернатор Коми Владимира Уйба сделал Епифанову сенатором от республики.

Агаев умер 23 сентября.

Госдума Совет Федерации коронавирус Ваха Агаев Вадим Деньгин Олга Епифванова Андрей Чернышев

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