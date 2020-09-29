Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 29.09В России 1 167 805+8 232В мире 33 353 615+273 851

В томской гостинице, где останавливался Навальный, нашли санитарные нарушения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Томской области проверило гостиницу Xander, где перед госпитализацией останавливался политик Алексей Навальный. Там нашли 13 санитарных нарушений, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Навальный попал в больницу

Претензии проверяющих коснулись хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

В результате Роспотребнадзор назначил управляющему отелем штраф в 60 000 рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП).

Работника кухни ресторана "Вельвет", который работает в Xander, оштрафовали на 2000 рублей за нарушения при работе с отходами производства.

17 сентября соратники Навального сообщили, что, узнав о его госпитализации, пришли с адвокатом в Xander и забрали из номера Навального по возможности все вещи, составив опись. В частности, они забрали бутылки с водой, которые удалось переправить с политиком в Германию. По данным германских СМИ, на одной из бутылок нашли следы отравляющего вещества "Новичок".

Алексей Навальный Xander Германия Томск Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву до 13 лет колонии

Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России

Широкое производство вакцины от COVID-19 началось в России

Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца

Сын экс-губернатора Левченко арестован на два месяца
Пандемия коронавируса

До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно

До 25% инфицированных россиян переносят COVID бессимптомно
Пандемия коронавируса

Путин призвал предлагать людям необременительные меры COVID-защиты

Следствие назвало Левченко-младшего организатором мошенничества

Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19

Путин поедет в Южную Корею, когда сделает прививку от COVID-19
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджанцы стали просить посольство в Москве отправить их на фронт

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса
Пандемия коронавируса

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю

Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');