В томской гостинице, где останавливался Навальный, нашли санитарные нарушения

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Томской области проверило гостиницу Xander, где перед госпитализацией останавливался политик Алексей Навальный. Там нашли 13 санитарных нарушений, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Претензии проверяющих коснулись хранения, мойки и сушки столовой посуды, маркировки столов и кухонного инвентаря, хранения и сопроводительной документации продуктов питания.

В результате Роспотребнадзор назначил управляющему отелем штраф в 60 000 рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст.6.6 КоАП).

Работника кухни ресторана "Вельвет", который работает в Xander, оштрафовали на 2000 рублей за нарушения при работе с отходами производства.

17 сентября соратники Навального сообщили, что, узнав о его госпитализации, пришли с адвокатом в Xander и забрали из номера Навального по возможности все вещи, составив опись. В частности, они забрали бутылки с водой, которые удалось переправить с политиком в Германию. По данным германских СМИ, на одной из бутылок нашли следы отравляющего вещества "Новичок".