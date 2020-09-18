Правительство ФРГ "учло" историю команды Навального о бутылке с "Новичком"

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Германии приняло к сведению видеоролик соратников Алексея Навального об обнаружении бутылки с водой со следами отравляющего вещества, заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Остальные вопросы по теме он переадресовал команде Навального.

На вопрос о судьбе второго запроса Москвы о правовой помощи по этому делу он ответил, что запрос пока проверяет правительство и его еще не передали в ведомства берлинской земельной юстиции.

В инстаграме оппозиционера 17 сентября было выложено видео, на котором его соратники рассказали о поисках улик. По их словам, узнав, что политику стало плохо в самолете, они через час с адвокатом пришли в гостиницу в Томске, где он останавливался, проверили номер, описали, упаковали и забрали все, что нашли. Часть вещей, в том числе бутылку воды, они передали в Германию вместе с медицинским спецрейсом, который отвез Навального в Берлин. По их словам, германские специалисты нашли на бутылке следы "Новичка".

Ранее о следах отравляющего вещества на бутылке писали германские СМИ, но было не вполне понятно, что это за бутылка и откуда ее взял Навальный.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров вечером 17 сентября объяснил, что немецкие эксперты не считают, что яд был в бутылке, но на ней остались его следы после того, как отравленный Навальный из нее отпил воды.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 18 сентября выразил недоумение, почему бутылку, которая могла бы стать уликой в пользу отравления, вывезли из России. Он отметил, что в истории с Навальным стало больше вопросов, чем ответов.

Днем ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил "нестыковки" в утверждениях соратников Навального и заявил, что неясно, как эта бутылка "неведомым путем, минуя все аэропортовые процедуры", оказалась в Берлине.