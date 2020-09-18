Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала "Би-Би-Си", что это она перевезла вещи из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, в Германию. Среди этих вещей была и бутылка воды, на которой затем нашли следы "Новичка". Певчих вылетела в ФРГ на одном самолете с Навальным.

Ранее соратники Навального говорили, что бутылку вывезли в Германию этим медицинским спецрейсом, а издание "Проект" сообщило, что ее вывезла Певчих. Имя Певчих прозвучало в отчете транспортной полиции, которая выясняла обстоятельства случившегося с Навальным: говорилось, что она была в Томске с оппозиционером, 20 августа уклонилась от дачи показаний, а 22 августа улетела в Германию. Глава МИД России Сергей Лавров 14 сентября заявил, что пятерых спутников Навального полиция опросила, а "шестая сопровождавшая его дама, как вы знаете, сбежала" и что "говорят, именно она передала бутылку в немецкую лабораторию".

"Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который увез Алексея. И эти бутылки злосчастные улетели вместе с нами. На этом самолете была Юля Навальная. Семье требовалось некое сопровождающее лицо, этим лицом оказалась я", - сказала Певчих.

Она рассказала, как сотрудники ФБК, оставшиеся в Томске после отлета Навального, узнали, что с ним случилось. После этого они собрали в его гостиничном номере вещи в надежде, что они могут помочь расследованию. С вещами на машине она поехала в Новосибирск, оттуда она вылетела в Омск.

Собранные предметы были "стратегически расфасованы в разных местах". "Мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки - просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором. Нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок и след бы простыл, - сказала Певчих. - Но мы понимали: есть микроскопические шансы, что они окажутся полезными. А еще более микроскопические, что мы их привезем, покажем и передадим".

"Насколько я понимаю, единственная польза от этой бутылки - она позволяет приблизительно понять, когда он был отравлен. И это произошло раньше, чем он приехал в аэропорт", - продолжила она.

На вопрос, собирались ли соратники Навального "делиться" уликами с российскими врачами, она ответила, что у этих специалистов в течение 48 часов был сам Навальный и они могли взять все необходимые анализы и намного точнее все определить.

"Я не понимаю всего этого хайпа вокруг этой бутылки, потому что ее смысловая нагрузка достаточно маленькая. На ней нашли остаточные частицы "Новичка" - боевого отравляющего вещества. И это же вещество нашли в организме Алексея Навального три независимые друг от друга лаборатории", - отметила Певчих.

Она также рассказала, что навещает Навального в Charite, ему лучше, но до выздоровления ему еще очень далеко.

Ранее Певчих говорила журналистам, что не скрывалась от полиции и никто не пытался ее опросить.

Об обнаружении бутылки, на которой германские специалисты затем нашли следы "Новичка", соратники Навального рассказали 17 сентября. Сотрудник ФБК Георгий Албуров затем уточнил, то что, по мнению экспертов, в бутылке яда не было, но на ней появились следы после того, как Навальный отпил воды. По его словам, это означает, что отравление произошло не в аэропорту Томска, а до отъезда из гостиницы.

В Кремле выражали недоумение, почему эту бутылку вывезли из России, если она действительно была и могла стать уликой в пользу отравления.