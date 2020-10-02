Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:36Заразились
на 02.10В России 1 194 643+9 412В мире 34 279 697+311 604

Путин обсудил по телефону с Пашиняном сведения о боевиках в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. "С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

"Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны, "условлено о продолжении контактов в различных форматах".

Ранее в пятницу телеканал CNN представил данные о том, что поддерживаемые Турцией наемники из северной Сирии готовятся к переброске в Нагорный Карабах. По информации собеседника CNN, добровольцы собираются в районе Хавар Килис недалеко от сирийско-турецкой границы в ожидании транспортировки к зоне карабахского конфликта.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает твердыми сведениями о прибытии сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия также располагает собственными данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе.

По данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии. Анкара эти данные опровергала.

В свою очередь Азербайджан заявлял, что у него есть информация о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.

Владимир Путин Никол Пашинян

Новости по теме

Новости
Война санкций

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

Патрушев встретился в Женеве с помощником Трампа по нацбезопасности

Бизнесмен получил условный срок по делу о хищении 5,6 млрд рублей

Журналистка покончила с собой у здания нижегородской полиции

"Роснефть" кардинально изменила состав правления

Дело о пытках в ярославской колонии

В Ярославле вынесли приговор двум фигурантам дела об избиении заключенных

Навальный попал в больницу

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального

Кадыров предложил считать его заказчиком отравления Навального
Пандемия коронавируса

Голикова заявила об отличии текущей ситуации с COVID-19 от весенней

Навальный попал в больницу

Омский профсоюз врачей обиделся на Навального

Омский профсоюз врачей обиделся на Навального
Пандемия коронавируса

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет

Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');