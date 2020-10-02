Путин обсудил по телефону с Пашиняном сведения о боевиках в Карабахе

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждалась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта. "С обеих сторон выражена серьезная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооруженных формирований с Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

"Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) от 1 октября 2020 года", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны, "условлено о продолжении контактов в различных форматах".

Ранее в пятницу телеканал CNN представил данные о том, что поддерживаемые Турцией наемники из северной Сирии готовятся к переброске в Нагорный Карабах. По информации собеседника CNN, добровольцы собираются в районе Хавар Килис недалеко от сирийско-турецкой границы в ожидании транспортировки к зоне карабахского конфликта.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что располагает твердыми сведениями о прибытии сирийских боевиков в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия также располагает собственными данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе.

По данным армянской стороны, Турция на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе перебросила в Азербайджан около 4 тыс. боевиков из северных районов Сирии. Анкара эти данные опровергала.

В свою очередь Азербайджан заявлял, что у него есть информация о том, что среди убитых армянских военных есть этнические армяне-наемники из Сирии и стран Ближнего Востока.