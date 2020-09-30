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Пылевая буря обрушилась на Ставрополье

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Видимость на дорогах в восточных районах Ставрополья осложнена из-за пылевой бури, сообщило краевое управление ГИБДД.

"Сильный ветер наблюдается практически на всей территории региона. В восточных районах - Туркменском, Нефтекумском, Левокумском - пыльная буря затрудняет движение транспорта. В ближайшие часы, если буря усилится, руководством Госавтоинспекции будет принято решение о временном ограничении движения, либо о поэтапном сопровождении колонн автотранспорта", - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения по возможности отложить поездки в восточном направлении.

Кроме того, сильный ветер затрудняет движение на федеральной трассе "Кавказ" от границы с Краснодарским краем до курортного региона Кавказские Минеральные Воды, а также на подъезде к Ставрополю. При сильном ветре особенно аккуратными стоит быть водителям большегрузов, добавили в управлении.

За состоянием проезжей части следят сотрудники ДПС, которые при необходимости окажут водителям помощь.

Ставропольский край

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