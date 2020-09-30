Депутат Макаров призвал коллег не кричать с трибуны на фоне пандемии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил выступающим с трибуны в нижней палате российского парламента говорить тише, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией депутатов на первых рядах.

"Когда кричишь во время коронавируса, вы знаете, обязательно выделяется слюна. А когда ты очень громко кричишь, она долетает до третьего ряда. А там сидит Галина Иннокентьевна Данчикова, очень важный член комитета по бюджету, без которого бюджетный процесс может быть сорван", - сказал Макаров, выступая с трибуны во время пленарного заседания во вторник.

Он заметил, что микрофоны в Госдуме работают нормально и выступающему не обязательно переходить на крик, чтобы выступающего услышали.

"Давайте побережем наших женщин, которые сидят перед нами", - тихо добавил Макаров.

Бюджет РФ на очередную "трехлетку" был внесен правительством в Госдуму ранее во вторник.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общее число депутатов, которые находятся в больницах с COVID-19, увеличилось за минувшую неделю с 10 до 18. Дума, по словам Володина, вынуждена частично перевести заседания комитетов и "круглых столов" на дистанционный режим работы. Кроме того, Дума третью неделю подряд сокращает количество заседаний нижней палаты с трех до двух в неделю.

23 сентября после заражения коронавирусом в возрасте 67 лет скончался депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев.