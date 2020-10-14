Депутат Госдумы Москвин заразился коронавирусом

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Денис Москвин сообщил, что заразился коронавирусом.

"К сожалению, пополнил статистику заразившихся. Не обошел и меня стороной COVID", - написал он в своем телеграм-канале.

Москвин в 2016 году избрался в Госдуму по избирательному округу 0130 в Нижегородской области.

29 сентября спикер палаты Вячеслав Володин отмечал, что на тот момент 18 депутатов Госдумы были в больницах с коронавирусом, а еще 60 либо переболели, либо у них обнаружились антитела. Он тогда заявил, что часть структур Думы уйдет на дистанционную работу, и призвал депутатов из группы риска работать удаленно.

23 сентября после заболевания коронавирусом в возрасте 67 лет умер депутат от КПРФ Ваха Агаев.