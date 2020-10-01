Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за лесных пожаров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев решил ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами, сообщает в четверг пресс-центр регионального правительства.

"Ради ускорения возмещения ущерба пострадавшим – для оперативного выделения денег из бюджета – губернатор Александр Гусев вводит режим ЧС на территории региона", - говорится в сообщении.

По последним данным, в поселке Николаевка Павловского района горит сухая растительность и лесная подстилка на площади 35 га. Огонь уже уничтожил в населенном пункте 50 строений на площади 3,5 тыс. кв. м, в том числе 21 жилой дом.

Кроме того, спасатели ликвидируют еще два крупных природных пожара в Ольховатском и Лискинском районах.

Так, в Ольховатском районе в 19:11 среды пожар был локализован на площади 25 га, сейчас горит сухая трава и лесная подстилка. В Лискинском районе также горит трава и лесная подстилка на площади 30 га.

За 30 сентября и 1 октября спасателям удалось полностью отбить от пожара четыре населенных пункта и два частично. Везде тушение было осложнено порывистым ветром и отсутствием пожарного водоснабжения в необходимых объёмах.

Всего к тушению в регионе привлечены 337 человек и 112 единиц техники. Также в Воронежскую область направлены два самолета: Ил-76 и Бе-200, а также объединенная пожарная группировка – 134 человека и 32 единицы техники от шести субъектов ЦФО (Калужская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская и Тульская области).