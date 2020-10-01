В список ЖНВЛП рекомендовали внести 3 лекарства на основе фавипиравира

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Минздрава России дала рекомендацию правительству включить три препарата от коронавируса на основе фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в список ЖНВЛП трех препаратов на основе фавипиравира - "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

В настоящее время вопрос находится на межведомственном согласовании, и в ближайшее время ожидается, что он будет рассмотрен правительством, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, лекарства выдаются бесплатно, деньги на это выделяются из региональных бюджетов.

Ранее производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тыс. рублей за упаковку. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал снизить цену "Авифавира" до 8 тыс. рублей.