Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:37Заразились
на 01.10В России 1 185 231+8 945В мире 33 968 093+326 540

В список ЖНВЛП рекомендовали внести 3 лекарства на основе фавипиравира

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Минздрава России дала рекомендацию правительству включить три препарата от коронавируса на основе фавипиравира в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

"Комиссия Минздрава рекомендовала к включению в список ЖНВЛП трех препаратов на основе фавипиравира - "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир", - сказал Кузнецов "Интерфаксу".

В настоящее время вопрос находится на межведомственном согласовании, и в ближайшее время ожидается, что он будет рассмотрен правительством, добавил собеседник агентства. Он также уточнил, что пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, лекарства выдаются бесплатно, деньги на это выделяются из региональных бюджетов.

Ранее производители сообщали, что намерены продавать лекарства на основе фавипиравира в аптеках по цене около 12 тыс. рублей за упаковку. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал снизить цену "Авифавира" до 8 тыс. рублей.

Хроника 09 января – 01 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Алексей Кузнецов Фавипиравир Коронавирус

Новости по теме

Новости

Кремль усмотрел в интервью Навального попытку встать на один уровень с Путиным

Кремль усмотрел в интервью Навального попытку встать на один уровень с Путиным

Мишустин разрешил перевозить школьников в автобусах старше десяти лет

Уборщица, избранная главой костромского села, вступила в должность

У Альфа-банка случился сбой

У Альфа-банка случился сбой

Режим ЧС ввели в Воронежской области из-за лесных пожаров

В России число случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 9 тысячам

В России число случаев COVID-19 за сутки приблизилось к 9 тысячам

Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента

Володин заявил о непорядочности Навального в отношении президента
Пандемия коронавируса

"Вектор" начнет пострегистрационные исследования вакцины с 5 тыс. добровольцев

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га

В Воронежской области площадь природных пожаров превысила 320 га
Навальный попал в больницу

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов

Посол США увязал реакцию на инцидент с Навальным с получением всех фактов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');