РФПИ обещал сделать лекарство от коронавируса дешевле аналогов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) пообещал, что его препарат от коронавируса "Авифавир", созданный на основе фавипиравира "Авифавир", будет на 30% дешевле аналогов. Уже появившиеся в аптеках препараты с фавипиравиром стоят около 12 000 рублей. Значит, "Авифавир" будет стоить около 8000 рублей.

В пресс-службе фонда объяснили, что лекарство будет дешевле за счет снижения себестоимости "благодаря производству по полному циклу, включая субстанцию".

РФПИ и "ХимРар" намерены зарегистрировать "Авифавир" для амбулаторного использования только после снижения его стоимости, заверили в фонде.

Получение разрешения и начало применения препарата для амбулаторного приема запланировано на октябрь. В июле в РФПИ рассчитывали, что "Авифавир" появится в аптеках до конца месяца.

В конце мая "Авифавир" был зарегистрирован Минздравом, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе фавипиравира, одобренным для лечения коронавируса. Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его зарегистрировали в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа и он проявил эффективность против лихорадки Эбола. Ранее сообщалось, что Япония от фавипиравира отказалась, поскольку выяснилось, что он вызывает тяжелые побочные эффекты, в том числе у родителей, принимавших его перед зачатием, рождаются дети с отклонениями.

По данным исследований, которые приводит РФПИ, у принимающих препарат пациентов элиминация вируса наступает на 30% раньше и уровень насыщения крови кислородом восстанавливается до нормы в два раза быстрее (2 дня против 4 дней) по сравнению со стандартной терапией. По результатам исследований препарат хорошо переносится, не выявлено никаких новых нежелательных явлений.

18 сентября в Минздраве России заявили, что фавипиравир будет включен в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных средств.