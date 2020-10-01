Памфилова назвала безоветственными заявления о недоумении членов петербургского избиркома по поводу претензий со стороны ЦИК

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова считает заявления членов петербургского горизбиркома об отказе сложить полномочия вопреки призыву ЦИК яркой иллюстрацией их безответственности.

"Подобные заявления некоторых членов комиссии еще раз подтверждают нашу правоту. Выражать недоумение по поводу того, что они впрямую нарушили закон, не назначив дополнительные выборы и тем самым поправ конституционные права как возможных кандидатов, так и большого числа петербуржцев как избирателей, это яркая иллюстрация или их некомплектности, или лукавства, или безответственности", - заявила Элла Памфилова "Интерфаксу" в четверг.

При этом она подчеркнула, что ЦИК недоволен не всеми членами комиссии. "Кстати, к ряду членов горизбиркома, представляющих КПРФ, "Справедливую Россию", ЛДПР и "Яблоко", у ЦИК претензий практически нет", - отметила она.

ЦИК в среду признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии уже в третий раз и выразил недоверие ее главе Виктору Миненко.

В июне в Санкт-Петербурге должны были пройти дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания, однако они были отменены в связи с ситуацией с коронавирусом. Причем к 13 сентября выборы так и не были организованы.

В постановлении ЦИК рекомендовал предложить членам комиссии сложить полномочия. Памфилова добавила, что у ЦИК остается право обратиться в суд для роспуска комиссии.

"Опыт показывает, что смена одного председателя мало что даст, если новый человек придет в эту дискредитировавшую себя систему. Я полагаю, будет честно и ответственно со стороны не только председателя, но и заместителя председателя комиссии, и секретаря и многих членов комиссии написать заявление об увольнении по собственному желанию", - заявила на заседании Памфилова.

Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" члены избиркома пока не собираются в отставку. Так, руководитель юридического управления аппарата Горизбиркома Олег Зацепа заявил, что не усматривает в своей работе упущений, которые могли бы стать причиной для отставки. Член комиссии с правом решающего голоса Дмитрий Краснянский также заявил "Интерфаксу", что пока в отставку не собирается. Аналогичное мнение в СМИ высказали почти все члены комиссии.