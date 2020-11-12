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В горизбиркоме Петербурга не стали комментировать слухи об отставке председателя комиссии

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии не подтвердила и не опровергла "Интерфаксу" сообщение об отставке ее председателя Виктора Миненко. Там отметили, что официальной информации об этом "пока нет".

О том, что Миненко написал заявление об отставке по собственному желанию сообщил телеканал "78.ru" со ссылкой на "источник в Государственной избирательной комиссии".

Ранее петербургский телеканал 78 со ссылкой на собственный источник сообщил об отставке Миненко, возглавлявшего горизбирком больше двух лет.

Днем ранее горизбирком сообщил, что губернатор Петербурга Александр Беглов по поручению президента Владимира Путина вручил Виктору Миненко орден Почета "за большие заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность".

Беглов отметил, что "работа Санкт-Петербургской избирательной комиссии во главе с ее председателем является профессиональной, чистой и открытой", подчеркнули в избиркоме.

"Я не могу в это поверить - этого не может быть!", - отозвалась на это сообщение председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Она напомнила, что ЦИК выражал недоверие Миненко "по совокупности его деятельности в избирательной системе". По ее словам, ЦИК не ходатайствовал о награждении этого чиновника. Также ей неизвестно, чтобы об этом ходатайствовал Беглов, поскольку обычно губернаторы согласовывают награждение с ЦИК.

30 сентября Центризбирком - в третий раз за последние годы - признал неудовлетворительной работу Петербургского горизбиркома и выразил Миненко недоверие "в связи с уклонением от возобновления действий по проведению дополнительных выборов депутатов заксобрания". Памфилова тогда сказала, что руководству комиссии было бы правильно сложить полномочия. Опрошенные "Интерфаксом" члены избиркома сказали, что пока уходить не собираются.

Виктор Миненко Петербург Петербургский избирком Элла Памфилова Александр Беглов

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