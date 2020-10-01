Туроператоры сообщили о всплеске спроса на поездки в школьные каникулы

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Туристы начали активно бронировать поездки на предстоящие школьные каникулы, срок которых в Москве был увеличен с недели до двух, сообщили "Интерфаксу" туроператоры.

Во вторник, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы. Таким образом, осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно.

"Мы видим всплеск спроса на даты школьных каникул, расширенных до двух недель по решению мэра Москвы. Самолеты загружаются полностью. Интересно, что наибольшим спросом в этот период пользуются отели, где есть наши детские клубы Coral Sun Family, так как туры бронируют именно семьи с детьми", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В компании "Интурист" в свою очередь заметили, что рост продаж на период московских школьных каникул в начале октября наблюдается ежегодно. "Даты каникул известны заранее, и многие родители планируют свой отпуск именно на эти дни. В связи с продлением каникул до 2-х недель вырос спрос и на вторую неделю каникул", - сообщили в пресс-службе туроператора.

В "Интуристе" уточнили, что в топе спроса - турецкие морские курорты Анталья и Даламан, а также отечественные Сочи и Крым.

Сочинский курорт "Роза Хутор" также сообщил о всплеске бронирований. "В связи с продлением школьных осенних каникул число броней выросло в 2,5-3 раза. Мы ожидаем увеличения числа семейных гостей с детьми, которые готовы использовать возможность совместить обучение в дистанционном формате с отдыхом на курорте. Сейчас в горах очень комфортно", - сказали в пресс-службе.

Заметили рост бронирований на даты каникул и в туристическом сервисе Туту.ру. "Доля школьников, которые полетят куда-либо в эти даты, выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Самые востребованные направления - Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Также в пятерку вошли Калининград и Санкт-Петербург", - сообщили в пресс-службе.

В сервисе также отметили, что средний чек за авиабилеты по этим направлениям упал по сравнению с прошлым годом. Так, билеты в Сочи стали стоить на 17% дешевле (7,4 тыс. за билет туда-обратно вместо 8,9 тыс.), а в Петербург - на 39% (3,3 тыс. вместо 5,4 тыс.).