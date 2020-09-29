Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте мэрии.

Таким образом, осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", - написал Собянин в своем блоге.