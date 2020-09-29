Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 33 353 615+273 851

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости

Собянин объявил 2-недельные каникулы в школах для снижения заболеваемости
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте мэрии.

МоскваВ Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19Читать подробнее

Таким образом, осенние каникулы во всех школах Москвы пройдут одновременно.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", - написал Собянин в своем блоге.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

29
Строгими ограничительными мерами сопровождалось национальное паломничество святого Вацлава в чешском городе Стара БолеславКинофестиваль "Трайбека" проходит в Нью-Йорке25 сентября. Власти Израиля ужесточили режим общенационального карантина. По мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.24 сентября. За минувшие сутки в Непале зарегистрированы 1 172 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.23 сентября. В Пакистане открылись учебные заведения для учеников старших классов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19. Уроки в дошкольных и начальных классах планируется возобновить 30 сентября.22 сентября. Выставка фотографий работников здравоохранения открылась в Мельбурне.21 сентября. В Индии мавзолей Тадж-Махал открылся для посетителей после перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19.18 сентября. В Нидерландах за последние 24 часа было зарегистрировано 1972 новых случая коронавируса, что стало четвертым днем подряд рекордных максимумов в стране. На фото: активист Extinction Rebellion на демонстрации в финансовом районе Амстердама.17 сентября. Тренировка новобранцев в помощь полиции ХАМАСа в секторе Газа, где с 25 августа действует карантин.16 сентября. На окраине Лимы (Перу) начали проводить тестирование на COVID-19 от дома к дому. В стране продлили чрезвычайное положение из-за коронавируса до 30 сентября.16 сентября. В Индии число заболевших коронавирусом превысило 5 миллионов.15 сентября. Власти Израиля одобрили возобновление карантина в стране. Ограничения вступят в силу с 18 сентября и продлятся три недели. На фото: ортодоксальные иудеи молятся у Стены плача в Иерусалиме.14 сентября. В Каталонии начался учебный год.13 сентября. Пандемия коронавируса значительно повлияла на индустрию моды. На фото: показ коллекции Accidental Cutting в Мадриде.11 сентября. В Индии вспышка COVID-19 вступила в более опасную фазу, поскольку вирус начал распространяться в отдаленных городах и деревнях.10 сентября. Французские инженеры изобрели робота Pepper, который сможет определить, носят ли люди маски. Если нет, попросит надеть их, поскольку коронавирус продолжает распространяться в стране.8 сентября. Власти Малайзии обязали жителей носить защитные маски в общественных местах.8 сентября. В Израиле эпицентрами распространения вируса остаются города с преимущественно ультраортодоксальным населением.7 сентября. Индия вышла на второе место в мире по заболеваемости COVID-19. Число заразившихся коронавирусом превысило 4,2 млн человек. На фото: медработник раскладывает собранные мазки для тестирования на COVID-19 в Гаухати.7 сентября. В Барселоне больница включила в программу реабилитации пациентов с COVID-19 регулярное их пребывание на пляже у моря.4 сентября. В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса. 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель во всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
Строгими ограничительными мерами сопровождалось национальное паломничество святого Вацлава в чешском городе Стара Болеслав
Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве впервые с июля зарегистрировано более 20 смертей от COVID-19

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах

В Москве начали включать отопление в детсадах, школах и жилых домах
Пандемия коронавируса

Более 85 тыс. пассажиров транспорта в Москве оштрафовали за отсутствие масок

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине выросло до 51

Спасатели сообщили о 39 пострадавших при обрушении перехода в Ступине

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

При обрушении перехода в Ступине пострадали уже 30 человек

Число пострадавших от обрушения перехода в Ступине увеличилось до 25

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Отопительный сезон в Москве начнется с понедельника

Собянин анонсировал увеличение объемов вакцинации от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');