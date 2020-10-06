Россиянам разъяснили, можно ли ехать отдыхать, если у ребенка в школе карантин

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы с детьми не хотят отказываться от путешествий в Турцию и юг России из-за закрытия школ на карантин и роста случаев заражений коронавирусом, в Роспотребнадзоре "Интерфаксу" разъяснили, какими могут быть последствия.

Многие школьники России с 5 октября ушли на преждевременные каникулы из-за роста числа случаев заражений коронавирусом. В Москве объявлены двухнедельные каникулы, в Подмосковье - недельные, власти ряда российских регионов оставили эти рекомендации на усмотрение самих школ. При этом школьники, среди одноклассников которых были обнаружены зараженные коронавирусом, должны оставаться на карантине и пройти тестирование. Это, в свою очередь, ставит под вопрос запланированные семьями отпуска в России и за границей, в основном в Турции.

Как пишут турагенты в соцсетях, отказов от туров из-за ушедших на карантин школ у них почти не наблюдается. Россияне, которые заранее забронировали тур, стремятся быстрее пройти тесты на коронавирус, проверить себя и ребенка, и при отрицательных результатах не отказываются от поездок, несмотря на необходимость соблюдать режим самоизоляции.

"Уход школьников на карантин способствует семейным поездкам к морю. Еще популярны туры в Сочи, активно бронируют Турцию на ближайшие даты. Отказов мы не наблюдаем. Кроме того, сейчас у многих школьников плановые каникулы, а это значит, что туристы рассчитывали на отдых в это время. Возможно даже, покупали тур еще в феврале по акциям раннего бронирования. Если у ребенка и у родителей нет симптомов ковида, то они, конечно, не отказываются от поездки", - рассказал генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, большинство туристов меньше боятся коронавируса, чем в апреле-мае, поскольку многие переболели.

Как пояснили в пресс-службе туроператора "Интурист", аннуляции туров в Турцию связаны только с тем, что кто-то из членов семьи заразился коронавирусом.

"Аннуляции связаны скорее с невозможностью подтверждения некоторых отелей Турции, которые закрываются, нежели с отказом из-за ухода школ на карантин или опасений заразиться ковидом, поэтому никаких массовых отказов от туров мы не наблюдаем", - сообщила директор департамента развития объединенной сети ТБГ и "Горячие туры" Юлия Высоцкая.

Между тем, Высоцкая напомнила, что перебронирование поездки или аннуляция туров на ближайшие даты грозит российским туристам штрафами, потому что такое обоснование как "карантин в школе" туркомпании не учитывают.

"Нет никакого специального постановления, которое бы учитывало мягкие условия отказа от тура для туристов, чей ребенок должен соблюдать карантин. Если среди членов семьи нет зараженных, и они передумали ехать на отдых из соображений безопасности, то придется заплатить довольно большой штраф. Поэтому, как правило, туристы отправляются на курорты, несмотря на подобные ограничения", - добавила она.

Кроме того, в ТБГ и "Горячие туры" отметили, что глубина продаж туров минимальная, люди чаще приобретают поездки в последний момент, чтобы обезопасить себя от возможного невыезда.

Согласно данным Минпросвещения РФ, на карантин по коронавирусу вышло 0,29% школ по всей стране.

Что говорят в Роспотребнадзоре

Как сообщили "Интерфаксу" в справочной службе Роспотребнадзора, дети, которых посадили на карантин из-за того, что в классе кто-то заразился коронавирусом, должны оставаться дома до специального распоряжения врача, у которого наблюдаются школьники.

При этом отрицательный результат тестирования не является основанием для несоблюдения карантина. "Если отсутствуют признаки заболевания, карантин в домашних условиях завершается после 14 дней самоизоляции", - сказали в ведомстве.

Если тест на коронавирус, проведенный на 8-10 день самоизоляции, дал отрицательный результат, то решение о снятии карантина принимает врач, наблюдающий за школьником. "Если он считает, что карантин можно завершить, то ребенок может отправиться с вами в отпуск", - сказала в федеральной службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий при возникновении угрозы распространения заболевания или за невыполнение установленных предписаний (в том числе карантина в домашних условиях) могут взыскать штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей.

Однако если у родителей нет постановления из школы и медучреждения о самоизоляции ребенка, то штрафы выписываться не будут, а значит, можно отправляться в отпуск без опасений, пояснили в ведомстве.