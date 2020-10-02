Песков заявил, что о жестком карантине в РФ речи пока не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тема введения строгой изоляции в России в связи с ростом количества заболевших коронавирусом пока не обсуждается, в регионах принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу.

"Насколько мне известно, речи об этом в настоящий момент не ведется, безусловно, штаб продолжает работать во главе с (Татьяной - ИФ) Голиковой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, представлен ли Кремлю план действий в связи с ростом заболеваний COVID-19, в том числе по новому "локдауну".

"Вы знаете, что и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры, в том числе вы видели решения, которые принимались Москвой, они были озвучены Сергеем Семеновичем (Собяниным - ИФ), но что касается локдауна, то пока, в настоящий момент, это не обсуждается", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Говоря о количестве заболевших, Песков с сожалением отметил, что цифры растут достаточно быстро. "Это требует определенной мобилизации всех систем и на федеральном уровне, и на региональных уровнях", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на уточняющий вопрос, при каком сценарии в Кремле видят необходимость вводить режим самоизоляции и нерабочих дней, Песков заметил: "Не Кремль принимает решение о нерабочих неделях, это не прерогатива Кремля, это правительственный штаб, который и основывается на мнении экспертов перед тем, как в результате глубокого анализа ситуации и возможного сценария развития выступает с какими-то предложениями", - сказал он.

По данным оперштаба на пятницу, 2 октября, в России за сутки зафиксировано 9 412 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Новые случаи регистрировались в 85 регионах страны. Больше всего в Москве - 2704 - это максимум более чем за четыре месяца. Больше случаев заражения (2830) было зафиксировано в столице 26 мая. Сутками ранее оперштаб сообщал о 2424 заболевших в городе.