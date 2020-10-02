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"Победа" временно снизила стоимость возврата билета до 1 рубля

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") временно снизила стоимость услуги возврата билета до 1 рубля. Ранее при покупке билета такую опцию можно было оформить за 499 рублей.

Забронировать услугу по символической цене можно в период 2-7 октября 2020 года для любых рейсов "Победы", сообщил перевозчик.

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Услуга возврата доступна только на официальном сайте авиакомпании. Она позволяет отказаться от перелета в любое время после бронирования, но не позднее чем за 48 часов до вылета.

"Победа" позиционирует себя как лоукостер, и все ее билеты невозвратные. Платную услугу возврата компания ввела в марте, когда РФ запретила все регулярные пассажирские рейсы за рубеж (частично возобновлены в августе-сентябре), а в регионах страны вводились карантинные меры. Спрос на перелеты тогда существенно упал.

Победа

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