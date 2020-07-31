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"Победа" со 2 сентября начнет полеты в турецкий Даламан

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" со 2 сентября начнет выполнять регулярные рейсы в турецкий курортный город Даламан, сообщила журналистам представитель компании.

"Полеты будут выполняться три раза в неделю", - уточнила она.

Как сообщалось, с 1 августа "Победа" возобновляет полеты в Стамбул (заявленная частота - 5 рейсов в неделю), с 10 августа - сразу в два аэропорта Анталии - "Анталия" и "Газипаша" (9 и 7 рейсов в неделю).

Регулярные рейсы в Турцию "Победа" (входит в группу "Аэрофлота") остановила в конце марта в связи с ограничениями на фоне распространения COVID-19. До этого она летала из Москвы в Анталию, Газипашу, Стамбул, а также из Краснодара в Стамбул.

Ранее в июле стало известно, что Россия с 1 августа начнет возобновлять международное авиасообщение. Полеты в первую очередь возобновятся в Турцию, Великобританию и Танзанию. Авиасообщение с Турцией РФ планирует восстановить в два этапа.

Победа Турция Даламан

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