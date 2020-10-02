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Житель Новосибирска решил продать слоненка за 99 тыс. рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Житель Новосибирска опубликовал на Avito в разделе "другие животные" объявление о продаже слоненка Джони, "родившегося в Новосибирске". Он хочет за него 99 тысяч рублей.

"Не спрашивайте, где я взял Слона! Подарили отцу, но содержать слона... Сами понимаете", - объяснил он.

Слоненок живет у автора объявления несколько месяцев, ест траву, листья, кору деревьев, ветки, корни растений и фрукты.

Слона хотели передать местному зоопарку, но там хозяевам не понравились условия содержания животных.

В Новосибирском зоопарке слоны не содержатся, слоновник там только собираются строить.

Объявление висит на сайте с 24 сентября. К нему приложена отредактированная фотография другого слоненка, как выяснила "Тайга.инфо". На снимке 2013 года - Джо из Малайзии, который выжил после массового отравления слонов.

Новосибирск Avito Малайзия

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