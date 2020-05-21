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Петербуржец через Avito предложил желающим забрать его сына бесплатно "в добрые руки"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге проводится доследственная проверка по факту публикации на Avito объявления с предложением бесплатно забрать у родителей ребенка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Объявление под заголовком "домашний питомец" появилось 20 мая в разделе "Другие животные". Позднее его сняли.

"Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать, не уважает старших. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне или Playstation или смотреть YouTube", - говорится на скриншоте на странице детского омбудсмена Анны Митяниной во "ВКонтакте". Автор объявления предлагал бесплатно отдать сына тем, "кто его сделает счастливым".

"Нерадивый отец решил бесплатно отдать собственного сына в добрые руки. Была ли это злая шутка, отчаяние или пользователь сделал это в воспитательных целях, решив таким образом воздействовать на непослушного ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего", - прокомментировала Митянина.

На объявление она пожаловалась в администрацию Avitо и в полицию.

Омбудсмен отметила, что в условиях пандемии всем непросто, дети и родители испытывают стресс, но "ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива".

Пресс-секретарь "Авито" Никита Девятов подтвердил Пятому каналу, что объявленик сняли с публикации. В компании предположили, что это была "глупая, неудачная шутка родителей".

Avito Петербург СКР Анна Митянина коронавирус

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