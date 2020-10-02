Санкционный список Минска в отношении ЕС будет применяться и в РФ

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Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии - давление на власти этой республики и вмешательство в ее внутренние дела, заявили в МИД РФ.

Как подчеркивается в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в РФ.

"Опять со стороны ЕС ни слова не сказано в поддержку конституционной реформы, нацеленной на либерализацию политической системы Белоруссии путем общенационального диалога", - отметила Захарова.

По ее словам, представители Евросоюза и его стран-членов неоднократно заверяли об отсутствии в их подходах геополитики.

"Однако принимаемые в ЕС решения, язык угроз, равно как и другие действия в отношении Белоруссии, свидетельствуют об обратном. Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ - невмешательства во внутренние дела", - говорится в комментарии Захаровой.

"Вместо того, чтобы сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии, в Евросоюзе решили пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии. Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии", - подчеркнула российский дипломат.