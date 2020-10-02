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Минфин США ввел санкции против восьми официальных лиц Белоруссии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Администрация США вводит санкции против восьми высокопоставленных представителей властей Белоруссии, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе Минфина США.

Всего под санкции попали восемь человек, и в частности, среди них – глава МВД Белоруссии Юрий Караев, заместитель главы МВД Белоруссии и командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Кроме того, в санкционный список включены заместитель министра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, зампредседателя Центральной избирательной комиссии Вадим Ипатов и секретарь ЦИК Елена Дмухайло.

Ранее в пятницу дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц утвердил Совет ЕС. В санкционный список в общей сложности включены 40 человек, в том числе вышеперечисленные лица. Их в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов 9 августа и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

В приложении к опубликованному в "Официальном журнале" Евросоюза постановлению Совета ЕС также числятся, в частности, глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина, командир СОБР Александр Быков и члены прочих внутренних войск Белоруссии. Президент страны Александр Лукашенко не попал в список.

29 сентября санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада. При этом под их санкции подпали Лукашенко и его сын Виктор.

В Белоруссии уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

23 сентября в Минске состоялась инаугурация Лукашенко. Вскоре после этой церемонии ряд стран заявили о непризнании его законным президентом Белоруссии.

США Белоруссия

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