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Минск вводит ответные ограничения в связи с визовыми санкциями ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявило белорусское внешнеполитическое ведомство в пятницу.

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", - сказано в заявлении МИД.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь".

В МИД констатировали, что принятым 1 октября решением Совет ЕС "отдалил от себя своего соседа - Беларусь". "Санкции введены как карательная мера по сути за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стало бы ни одно уважающее себя суверенное государство. В первую очередь среди членов ЕС", - подчеркивается в заявлении министерства.

Белорусская сторона опасается, что санкции отразятся на гражданах и на других сферах кооперации. "Должностные лица, принимающие такие решения в ЕС, прекрасно понимают, что это утопия - любые подобные атаки сказываются на людях, их безопасности, благосостоянии и экономике. Поэтому не нужно лицемерить. Именно от таких циничных и бездушных решений и рождается имидж евробюрократии, который отпугивает и настораживает как внутри ЕС, так и многих внешних партнеров. В этой связи и "Брекзит" становится еще более понятным", - полагают в МИД.

"Беларусь всегда на словах и на деле - против конфронтации. Мы - за диалог и понимание. Но как суверенное государство мы также решительно, хоть и не без сожаления, ответим на недружественные действия в целях естественной защиты своих национальных интересов", - отмечено в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В ночь на пятницу, 2 октября, глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств 27 стран Евросоюза договорились по санкционному списку за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных граждан в Белоруссии. Он уточнил, что в санкционный список войдут около 40 человек, но не стал называть имена. Между тем Лукашенко, по словам Мишеля, в этот перечень не был включен.

Белоруссия ЕС

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